Công an nhân dân góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn đối với dân tộc Việt Nam cũng như lịch sử thế giới hiện đại.

Góp phần làm nên chiến thắng này phải kể đến lực lượng công an nhân dân, lực lượng ra đời, trưởng thành và lớn mạnh trong khói lửa đấu tranh, được Đảng huấn luyện, dìu dắt cùng với quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 19/8 cũng là ngày truyền thống của công an nhân dân, một truyền thống vẻ vang gắn bó máu thịt với lịch sử cách mạng, lịch sử đất nước.

Ngay từ những năm 1930 – 1931, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, những đội Tự vệ đỏ đã ra đời. Đây chính là tổ chức tiền thân nền tảng của công an nhân dân. Năm 1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã thông qua Nghị quyết Đội tự vệ. Trên tinh thần ấy, rất nhiều tổ chức tự vệ khắp cả nước đã ra đời như Ban công tác đội, Đội tự vệ cứu quốc, Đội AS, Đội trừ gian, Đội hộ lương diệt ác… làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, đồng thời gây dựng móc nối phong trào, đặc biệt ở khu vực đô thị, nội thành. Nếu như bộ đội cứu quốc quân có nhiệm vụ đánh địch trực diện, bên ngoài thì lực lượng tự vệ hoạt động bí mật, bên trong, gây dựng phong trào chờ ngày bùng nổ Tổng khởi nghĩa.

Mùa Thu tháng Tám năm 1945 lịch sử, lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Đảng đã sát cánh cùng nhân dân đứng lên giành chính quyền, đem sức ta giải phóng cho ta. Hình ảnh đồng chí Chu Đình Xương – Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ cầm ô đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9 như một biểu tượng của tấm lòng kiên trung đi vào huyền thoại của công an Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 thành lập Việt Nam Công an vụ – tổ chức đầu tiên của Bộ Công an ngày nay. Trước thế nước ngàn cân treo sợi tóc, tổ chức công an non trẻ đã xuất sắc lập chiến công đầu, phá vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính do Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp tiến hành. Từ đó, lực lượng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

75 năm qua, công an nhân dân Việt Nam đã luôn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ngày 19/8 trở thành ngày truyền thống của ngành công an vừa là một sự trùng hợp lịch sử, đồng thời là một vinh dự lớn, sự ghi nhận đóng góp xứng đáng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo VTV

