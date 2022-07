Chủ tịch Quốc hội kết thúc gần 50 hoạt động tại Hungary và Vương quốc Anh

Chuyến thăm chính thức Hungary, Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp với gần 50 hoạt động tại 2 nước.

Sau 5 ngày với gần 50 hoạt động tại Hungary và Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh, chiều 1/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary và Vương quốc Anh.

Chuyến thăm của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đến Hungary và Vương quốc Anh nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương; tăng cường đan xen lợi ích và tin cậy với các nước đối tác; khẳng định sự coi trọng của ta đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện; hội kiến Thủ tướng; gặp một số đảng tham chính; tiếp đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp Hungary, Vương quốc Anh có đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đến Hungary và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy tiếp xúc với các đối tác; tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt thúc đẩy thực thi, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với 2 nước trên các lĩnh vực chính trị – ngoại giao, kinh tế – thương mại, an ninh – quốc phòng, giáo dục – đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu (triển khai cam kết tại COP-26) và các lĩnh vực tiềm năng khác. Thông qua các hoạt động tiếp xúc làm việc với chính giới, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Anh tại Tọa đàm cấp cao Việt Nam – Anh về kinh tế và thương mại.

Tại Hungary, hai bên đã tổ chức Tọa đàm kinh tế – thương mại – đầu tư; Tọa đàm cấp cao Việt Nam – Anh về kinh tế và thương mại. Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, Tọa đàm về hợp tác giáo dục đã được tổ chức với sự tham gia của các trường Đại học hàng đầu, các tập đoàn, tổ chức giáo dục của Việt Nam và cả 2 nước nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tại các cuộc tọa đàm về kinh tế, giáo dục, đều kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác hai bên. Bên cạnh đó, thành viên chính thức, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương có các hoạt động tiếp xúc song phương với đối tác tương ứng.

Trên kênh hợp tác nghị viện, chuyên thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta tới Anh sau 11 năm; với Hungary, việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội là dấu mốc quan trọng và xây dựng mối quan hệ giữa hai Quốc hội/Nghị viện theo hình mẫu, nhằm nâng tầm hợp tác nghị viện song phương trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đồng chủ trì toạ đàm “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức toạ đàm lập pháp với chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đồng chủ trì toạ đàm. Đây là cuộc Tọa đàm lần thứ 4 giữa Quốc hội hai nước trong cơ chế hợp tác hiệu quả đã được hai bên xây dựng, thực hiện trong thời gian qua.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều có cuộc gặp gỡ bà con, kiều bào ta ở nước ngoài, điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Chuyến thăm chính thức Hungary, Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp với gần 50 hoạt động tại 2 nước./.

Theo VOV

Lượt xem: