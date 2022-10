Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Sáng 25/10/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum vào sáng nay (25/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã dành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường vào tháng 6 vừa qua. Trong đó có vai trò quan trọng của Samdech Say Chhum, một nhà lãnh đạo có uy tín cao. Chủ tịch nước khẳng định đó là sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia, là tiền đề để Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm sau, để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trên cơ sở 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai nước phê chuẩn cách đây hơn 2 năm, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy phân giới cắm mốc 16% còn lại, nhằm xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng viện Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có việc nhập quốc tịch, đồng thời, cảm ơn Campuchia đã phối hợp giải cứu nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

