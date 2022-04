Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh nội địa

Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, Cục An ninh nội địa và lực lượng An ninh nội địa cả nước sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến công.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi làm việc.

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã tới thăm và làm việc với tướng lĩnh, sỹ quan cán bộ và chiến sỹ Cục An ninh nội địa, thuộc Bộ Công an. Đây là đơn vị có nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước, lực lượng An ninh nhân dân đã lập được những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân và xây dựng, phát triển đất nước. Lực lượng An ninh nội địa, tiền thân là lực lượng chống phản động ra đời từ những ngày đầu của Cách mạng Tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến là kháng chiến chống Mỹ, lực lượng An ninh đã tổ chức hàng nghìn trận đánh diệt ác, phá kìm, trừ gian; vô hiệu hóa hàng nghìn cơ sở của địch; bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo và khu căn cứ. Qua đó, góp phần quan trọng cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước nêu lại những mốc son lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là để mãi mãi ghi nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ lực lượng An ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ vui mừng, vì trong những năm gần đây dù có nhiều thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, trong đó có lực lượng An ninh nội địa nói riêng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ. Những kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa đã tạo cơ sở, nền tảng hết sức quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước trong thời gian qua.

Để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh nội địa trước mắt cần có kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng tăng cường cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hoặc bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, kỳ họp Quốc hội và SEA Games 31 trong tháng 5 tới đây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phát huy truyền thống của lực lượng An ninh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Cục An ninh nội địa cần có quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác, “đánh địch từ trung tâm địch”, nắm tình hình, tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, từ khi mới nảy sinh, không để diễn biến phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất, trung thành, năng động, sáng tạo và có quyết tâm cao, Cục An ninh nội địa và lực lượng An ninh nội địa cả nước sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến công, thành tích, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo VTV

Lượt xem: 4