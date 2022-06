Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm đồng bào dân tộc ít người

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân những cống hiến, hi sinh to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, chiều 14/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều và các gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Bình.

Tới thăm và tặng quà đồng bào ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có tình cảm sâu sắc và dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Người luôn kêu gọi đồng bào các dân tộc phải “đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta”. Thực hiện lời dạy của Người đồng bào các dân tộc ít người ở tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bố Trạch chỉ còn khoảng 2%, đời sống của người dân được nâng lên. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân những cống hiến, hi sinh to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình, trong đó có huyện Bố Trạch là một trong những huyện có số người hưởng chính sách lớn nhất tỉnh, với khoảng 7.000 người, 287 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm với người dân 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi động dự án cấp điện lưới cho 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch. Sau khi 52km đường điện trung thế này hoàn thành, Quảng Bình sẽ hoàn thành mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn sử dụng điện lưới quốc gia. Còn dự án nâng cấp đường 20 Quyết Thắng, con đường huyết mạch trong kháng chiến chống Mỹ, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, xuất phát từ phà Xuân Sơn đến ngã ba Lùm Bum của Lào, dài 125 km sẽ góp phần đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo ở một trong những lõi nghèo của Quảng Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công nâng cấp lưới điện cho 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch Bố Trạch; dự án nâng cấp đường 20 Quyết Thắng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tri ân 8 chiến sỹ, liệt sỹ thành niên xung phong, tại Đền thờ Liệt sỹ và Hang 8 Cô, nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của các liệt sỹ tại đường 20 Quyết Thắng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ Hang 8 thanh niên xung phong. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định các anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hy sinh giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ để đảm báo con đường luôn thông suốt, vận chuyển lương thực, vũ khi chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam là hiện thân của lớp lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh dũng cảm, kiên cường, không tiếc máu xương khi Tổ quốc gọi tên mình.

