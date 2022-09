Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hà Lan đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam

Chiều 19/9, nhận Thư ủy nhiệm của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix từ Đại sứ Kees Van Baar, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hà Lan Kees van Baar tại Lễ trình Quốc thư.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Kees Van Baar nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ấn tượng trong chuyến thăm Hà Lan vào tháng 7/2017 trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cho biết, đã cùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thống nhất những định hướng phát triển quan hệ hai nước thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hà Lan đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các hoạt động thúc đẩy hợp tác đầu tư hai nước và mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Hà Lan Kees van Baar. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Trên cơ sở Đối tác toàn diện, Chủ tịch nước mong muốn Hà Lan đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ cảng biển mà Hà Lan có thế mạnh. Hai bên cần nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỉ USD trong nhiệm kỳ của Đại sứ; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU; phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU; thúc đẩy EU gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023 – 2025 và cho biết, Việt Nam ủng hộ Hà Lan ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Lan cùng EU ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo vệ thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương; duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở luật pháp quốc tế; trong đó có UNCLOS 1982.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar ký Sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Kees Van Baar bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Hà Lan tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; trân trọng cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Hà Lan khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Tán thành với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về các lĩnh vực cần đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, Đại sứ cho rằng, quản lý nước, ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên. Ông cũng mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư hai nước, thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam.

Đại sứ Hà Lan cho biết, trong dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ phối hợp với phía Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời Hà Lan sẽ thúc đẩy EU gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Theo VTV

Lượt xem: