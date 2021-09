Chủ tịch nước đề xuất giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

Chủ tịch nước phát biểu đề xuất LHQ cần thiết lập cơ sở dữ liệu tổng thể về tác động đa chiều của nước biển dâng để làm cơ sở cho ứng phó ở cấp độ toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về Biến đổi khí hậu

Trong chương trình Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về Biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ cùng lãnh đạo và đại diện các nước trong Hội đồng Bảo an đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến hòa bình và an ninh quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, biến đổi khí hậu đang lấy đi nguồn lực quý báu mà lẽ ra phải dành cho phát triển kinh tế – xã hội, làm gia tăng đói nghèo, thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội. Trước những thách thức này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khuyến nghị ba nhóm giải pháp mà Hội đồng Bảo an và LHQ cần quyết liệt hành động.

“Hội đồng Bảo an cần phát huy vai trò đi đầu trong nỗ lực xây dựng các cơ chế đánh giá, dự báo và cảnh báo về các nguy cơ an ninh khí hậu từ sớm, từ xa để chủ động có các chiến lược, biện pháp về ngăn ngừa, xử lý hiệu quả. Các sứ mệnh ngăn ngừa xung đột, các phái bộ gìn giữ hoà bình và những hoạt động cứu trợ nhân đạo và tái thiết hậu xung đột do Hội đồng Bảo an quyết định triển khai cần lồng ghép thỏa đáng yếu tố an ninh khí hậu. Tôi xin đề xuất LHQ thiết lập cơ sở dữ liệu tổng thể về tác động đa chiều của nước biển dâng để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách ứng phó ở cấp độ toàn cầu”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các quốc gia cần đặt lợi ích của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương ở vị trí trung tâm để có thể xử lý hài hòa mối liên hệ mật thiết giữa an ninh, phát triển và nhân đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an để sớm đạt ngừng bắn toàn cầu, bảo vệ thường dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu vực có xung đột vũ trang.

Bên cạnh đó, cần phải bảo đảm chủ quyền và vai trò chủ đạo và năng lực tự cường của các quốc gia trong giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đi cùng với tăng cường hợp tác quốc tế để bổ trợ, kết nối các nguồn lực giúp triển bền vững và thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu.

Rạng sáng 24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có bài phát biểu được ghi hình trước tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về Hệ thống lương thực, thực phẩm được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong 6 giải pháp đề xuất tại Hội nghị, Chủ tịch nước bày tỏ sự sẵn sàng của Việt Nam tham gia các khuôn khổ hợp tác của LHQ và muốn phát triển thành một “Trung tâm sáng tạo về lương thực, thực phẩm” ở khu vực.

Theo VTV

Lượt xem: 4