Cảnh giác trước những thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Một trong những công việc rất quan trọng của Đại hội Đảng các cấp là tìm ra nhân sự thích hợp giới thiệu vào các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển đất nước trong 5 năm tới và cả sau này.

Trong khi công tác này đang được Đảng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy trình thì thời gian gần đây, các thế lực thù địch lại ráo riết tung ra thông tin xấu độc. Đó là tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc về cán bộ; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Cách đây 5 ngày, mạng xã hội xôn xao về một bài viết trên tài khoản Facebook có gần 200.000 lượt theo dõi. Bài viết này nhắc đến tin đồn một vị lãnh đạo trung ương có quan hệ với một phụ nữ mà bằng chứng chỉ là một bức ảnh. Không những thế, bài viết còn bịa đặt rằng bức ảnh đã được “đối thủ” của vị lãnh đạo gửi đến Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương. Nhưng sự thật là gì? Hình ảnh đó thực chất là một cảnh trong bộ phim nước ngoài có tên Em là định mệnh đời anh, tập 30.

Càng gần đến Đại hội 13, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh chống phá. Một số tổ chức phản động như Việt Tân, “Hội anh em dân chủ”; một số tờ báo phương Tây như BBC, RFA, VOA… đã tung lên các trang mạng xã hội đủ loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán về công tác cán bộ với nhiều mục đích xấu.

Họ đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng nội bộ Đảng đang đấu đá, tranh giành quyền lực trước Đại hội. Rồi việc tuyển chọn nhân sự đang bế tắc, không có tính dân chủ mà đã được chỉ định sẵn, nên không thể tránh khỏi tình trạng sắp xếp nhân sự, chạy chức, chạy quyền, bè phái, lợi ích nhóm. Dã tâm của những tổ chức, đối tượng này là tìm mọi cách chia rẽ Đảng với dân. Muốn dân quay lưng lại với Đảng. Những thủ đoạn trên không chỉ bây giờ mới có mà đã xuất hiện ở các kỳ Đại hội trước đây.

Bên cạnh các thế lực thù địch, phản động, bản thân trong nội bộ của chúng ta không phải là không có những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, đầy tham vọng cá nhân. Họ tìm cách tiến thân nhưng không bằng sự đóng góp, cống hiến, không bằng uy tín của mình mà lại tìm mọi cách hạ uy tín đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân họ sẽ tung tin sai sự thật, vu khống, gửi đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc sử dụng mạng xã hội, “đi đêm” với các nhân tố mạng xã hội để tạo “sóng” trong dư luận, vì ý đồ và động cơ cá nhân thấp hèn.

Có người bao biện rằng: “Tôi có quyền tự do ngôn luận, tôi muốn nói, muốn viết thế nào là quyền của tôi”. Nhưng, tự do gì thì cũng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Không có thứ tự do ngôn luận nào muốn xúc phạm ai thì xúc phạm, muốn vu khống ai thì vu khống. Đó là hành động thấp hèn!

Vì vậy, cùng với việc xử lý kỷ luật nghiêm khi phát hiện cán bộ vi phạm, cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp vu khống, bôi nhọ, tố cáo sai sự thật.

