Quảng Ngãi – Nhiều gia trại thu lãi cao ngất ngưỡng khi giá lợn tăng cao

Dịch tả lợn Châu Phi đã làm cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mắc bệnh phải tiêu hủy gần 32.840 con, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi phá sản và giá lợn tăng cao. Tuy vậy cũng có một số trang trại, gia trại nhờ làm tốt công tác phòng dịch nên lợn không bị bệnh, hoặc chuyển từ nuôi lợn sang nuôi gà để tránh dịch bệnh và thu lãi cao hơn.

Gia trại chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Văn Sáng ở thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng… Thời điểm này, do hậu quả của bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong toàn quốc, nhiều trại nuôi lợn bị thua lỗ, nợ nần thì ở gia trại này vẫn “ bình an, vô sự” và hiện đàn lợn đủ tiêu chuẩn xuất chuồng.

Anh Nguyễn Văn Sáng – Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết: “Đàn heo của tôi nhờ làm tốt công tác phòng dịch nên không bị dịch bệnh. Hiện nay đàn heo 500 con của tôi có 200 con, mỗi con nặng 1 tạ đủ tiêu chuẩn xuất chuồng với giá heo hơi 92 nghìn đồng/kg. Vừa rồi xuất 17 con được 180 triệu đồng”.

Giá lợn hơi lên 92 nghìn đồng/kg, tính ra một con lợn nặng hơn một tạ bán được 10 triệu đồng cho các siêu thị là cao ngất ngưỡng. Bởi nếu không xảy ra dịch tả lợn Châu Phi thì giá bán như thế này chỉ là mơ ước của người chăn nuôi.

Không nuôi lợn trước dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, anh Lê Đình Quả chọn cách nuôi gà gia công cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh và sau khi nuôi hơn 65 ngày đã đủ tiêu chuẩn xuất lại cho công ty bán tết.

Anh Lê Đình Quả – Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cũng nói: “Đàn gà tui nuôi gia công 15 nghìn con. Giờ đến thời điểm xuất lại cho công ty có tiền tiêu tết”.

Dịch tả lợn Châu Phi đã tác động mạnh đến hộ chăn nuôi toàn quốc, làm giá thịt lợn tăng cao, kéo theo giá thịt gà, thịt bò cũng tăng do người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các thực phẩm này. Vấn đề này cho thấy, việc chăn nuôi lợn nhỏ lẻ theo hộ gia đình chưa có đủ điều kiện để làm tốt khâu vệ sinh môi trường, gặp phải dịch bệnh như dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh thì bị thua lỗ nặng. Trong khi đó, những trang trại, gia trại đủ điều kiện đầu tư thì vẫn đảm bảo an toàn; hoặc những gia trại chủ động chuyển sang nuôi những vật nuôi khác để đảm bảo thu nhập là sự năng động cần thiết trong chăn nuôi./.

Quý Cầu – Thanh Trung (Đài Quãng Ngãi)

