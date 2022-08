Phạt 10 triệu đồng Tiktoker xúc phạm người miền Trung

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân đối với H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M”, 23 tuổi, địa chỉ thường trú: Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú: Phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 05/8/2022, tài khoản Tiktok “H.M” đăng tải 01 video với nội dung “Bạn nghĩ sao về người miền Trung” thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Ngoài việc đăng tải trên TikTok, H.N.M còn đăng tải video nói trên trên trang Facebook cá nhân nhằm tăng mức độ “phủ sóng”, để nhiều người biết đến. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến một chiều, duy ý chí của H.N.M, phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng và công an thành phố Đà Lạt đã vào cuộc xác minh, truy tìm và triệu tập đối với chủ tài khoản TikTok “H.M” để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, H.N.M thừa nhận quá trình sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên là do chính M thực hiện. Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với M vì có các tình tiết tăng nặng như: mức độ tán phát thông tin sai sự thật rộng rãi, được nhiều lượt tương tác, quan tâm, dư luận lên án, bức xúc; vi phạm hành chính nhiều lần. Việc xử phạt kịp thời của cơ quan chức năng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các Tiktoker chuyên xây dựng nội dung “bẩn” câu view, câu like nhằm “kiếm tiền” từ các nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng mạng xã hội. /.

Hoàng Phúc

