Nông dân Lâm Đồng trồng nếp quýt hữu cơ

Thay đổi phương thức sản xuất thường sang làm nếp quýt hữu cơ, từ một vài hộ làm mẫu đến nay nông dân ở huyện Đạ Tẻ ( Lâm Đồng ) đã mạnh dạn mở rộng. Canh tác theo hướng này vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nếp an toàn, đặc biệt là đảm bảo tốt cho sức khỏe người nông dân trong quá trình chăm bón.

Gia đình ông Hoàng Văn Lù, ở xã An Nhơn huyện Đạ Tẻ đang sản xuất hơn 1ha nếp quýt theo hướng hữu cơ. Nếu như trước đây, khâu chăm bón phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì khi chuyển sang làm nếp hữu cơ chỉ gia đình chỉ sử dụng phân chuồng và phân vi sinh. Trong khi đó năng suất tăng hơn 10%, bình quân đạt gần 6 tấn/ha.

Ông Hoàng Văn Lù, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng “Nếu tuân thủ tốt có nhiều ưu điểm chi phí giảm, chất lượng, năng suất cao hơn; làm vietgap vẫn phải dùng thuốc bvtv nên không đảm bảo sức khỏe, sắp tới gia đình chuyển toàn bộ để làm hữu cơ”

Mô hình sản xuất nếp quýt hữu cơ do Trung tâm nông nghiệp huyện Đạ Tẻh chuyển giao cho xã An Nhơn thực hiện với diện tích đến nay gần 10ha. Năng suất đạt bình quân 7 tấn/ha. Tất cả chi phí quá trình sản xuất thí điểm 3 năm nay được nhà nước hỗ trợ về vốn, giống và khoa học kỹ thuật. Sản phẩm đầu ra được doanh nghiệp ở Tp Hồ Chí Minh ký kết, thu mua cao hơn 30% so với giá sản xuất nếp thường.

Ông Lưu Văn Phượng – Chủ tịch UBND xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng “Thay đổi lớn nhất khi áp dụng; từ hiệu quả này chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân, ký kết đơn vị đầu ra để bà con yên tâm mở rộng, đồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của nhà nước…”

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng nông dân đang tất bật vào vụ thu hoạch nếp quýt đặc sản phục vụ thị trường tết. Với tư duy canh tác đổi mới của nông dân và sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp là cơ sở để địa phương tiếp tục khẳng định sản phẩm lúa gạo Đạ Tẻh, trong đó có nếp quýt đã được công nhận và có mặt trên Bản đồ Gạo đặc sản Việt Nam./.

Đài PT-TH Lâm Đồng

