Năm du lịch Quốc gia 2022 “ Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”

Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế, là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, trong đó có 10 sự kiện do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì và 62 chuỗi sự kiện do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức theo 6 nhóm nội dung diễn ra xuyên suốt trong năm 2022. Cùng với đó là 120 hoạt động của 40 tỉnh, thành trên toàn quốc hưởng ứng. Tỉnh Quảng Nam là một trong 5 điểm đến đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thí điểm đón khách quốc tế trở lại sau đại dịch Covid-19 và là một trong những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam bởi giàu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di sản để phát triển du lịch như Di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Nghệ thuật hô, hát Bài Chòi….

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại đảo Ký ức Hội An. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT- TH Quảng Nam./.

BT: Lệ Xuân (Nguồn Báo Chính phủ)

