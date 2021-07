Cập nhật tình hình Covid-19 tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sáng 6/7

Chiều 5/7, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8 đến 17 giờ cùng ngày, toàn tỉnh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến thời điểm này, Phú Yên đã ghi nhận 301 ca nhiễm SARS-CoV-2 (giảm 2 ca so với báo cáo trước, do 2 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính trùng với 2 ca nhiễm đã công bố; đã có một ca tử vong), trong đó TP Tuy Hòa 182 ca, huyện Sơn Hòa 42 ca (có một ca tử vong), TX Đông Hòa 15 ca, huyện Tuy An 21 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hòa 5 ca, huyện Phú Hòa 14 ca.

Lúc 22 giờ đêm qua, CDC tỉnh Lâm Đồng đã cử đội đáp ứng nhanh cấp tốc đi làm nhiệm vụ tại huyện Bảo Lâm ngay sau khi nhận được tin điều tra dịch tễ liên quan ca bệnh Covid-19 thứ 6 là bệnh nhân 20534 tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) có đến 1 địa điểm tại huyện Bảo Lâm. Kết quả, bước đầu trong đêm các lực lượng phối hợp đã truy vết tổng cộng 7 F1 và 88 F2; xét nghiệm nhanh 7 F1 kết quả 7/7 người âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 5/7, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, hơn 800 người liên quan đến 3 bệnh nhân Covid-19 ở TP.Quảng Ngãi và huyện miền núi Ba Tơ vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Liên quan đến hai bệnh nhân Covid-19 ở TP.Quảng Ngãi, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu test nhanh, song song với lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR. Kết quả sàng lọc cho thấy, 787 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp F1, F2 của hai ca bệnh này đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2./.

Tại tỉnh Bình Định, dự kiến có khoảng 16.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Công tác phòng dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi đã được kiểm soát nghiêm ngặt tại các điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cũng đã quyết định không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

BT: Thiên Thanh

