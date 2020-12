UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Sáng 19-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,cùng gần 300 đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, những chiến công của Quân đội trong 76 năm qua và những thành tích trong 31 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng, anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh:Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, song các đồng chí luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng thời, các đồng chí luôn có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó, đồng chí Võ Ngọc Thành cũng thông tin đến các đại biểu về tình hình triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được đảm bảo….Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng gửi đến các đại biểu lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng sâu sắc vào các đồng chí cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, những người được tôi luyện, trưởng thành trong chiến tranh, trong quân đội, có ý chí niềm tin và quyết tâm vươn lên khắc phục khó khăn của cuộc sống;Mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức của mình cùng với cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

