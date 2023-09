Trao 16 bộ huy chương tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Gia Lai năm 2023

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, với nhiều trận cầu kịch tính, hấp dẫn, Giải vô địch cầu lông tỉnh Gia Lai năm 2023 đã kết thúc, Ban tổ chức giải đã bế mạc và trao 16 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Giải năm nay quy tụ nhiều địa phương, câu lạc bộ có phong trào phát triển cầu lông mạnh, có thể kể đến: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Mang Yang, huyện Kbang, Câu lạc bộ My Sport – Lê Lợi, TH Pleiku, Công an tỉnh, Chuyên Hùng Vương, Trung học phổ thông Pleiku… Đây cũng là năm có số lượng tay vợt tham gia giải nhiều nhất từ trước đến nay, với gần 370 vận động viên. Không chỉ tăng gần gấp 3 số lượng vận động viên tham gia so với giải được tổ chức năm ngoái mà chất lượng giải năm nay cũng được nâng lên đáng kể, trình độ chuyên môn giữa các vận động viên, địa phương, câu lạc bộ trong toàn tỉnh cũng ngày một đồng đều hơn. Càng tiến vào sâu giải, các trận đấu diễn ra giằng co, kịch tính, hấp dẫn… điều đó cho thấy phong trào phát triển cầu lông trong toàn tỉnh đã và đang có những tín hiệu lạc quan. Giải năm nay tiếp tục phát hiện thêm những nhân tố mới, nhất là các em ở lứa tuổi thiếu niên- nhi đồng, để bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào lực lượng kế cận đội tuyển cầu lông của tỉnh thi đấu ở các giải khu vực và quốc gia trong thời gian tới…/.

Song Nguyễn – Phi Long

Lượt xem: