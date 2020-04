Mang Yang vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 14 đảng bộ và 24 chi bộ với tổng số 2.870 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội Đảng các cấp trong huyện. Hai tổ chức cơ sở đảng là Chi bộ Nội vụ-Thanh tra và Đảng bộ thị trấn Kon Dơng đã tổ chức thành công đại hội điểm trong tháng 1/2020.

Ông Nguyễn Phi Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Kinh nghiệm của Đảng bộ thị trấn Kon Dơng về tổ chức thành công đại hội là làm tốt công tác chỉ đạo đại hội tại các chi bộ trực thuộc nhằm góp phần tạo khí thế thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thứ hai là làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị trấn nên các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành có số phiếu trúng rất cao”.

Song song với triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đó là tổ chức đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị cùng với sự đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân trong huyện để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 của huyện tăng 14,74%, vượt 0,13% so với nghị quyết. Năm 2020, quy mô nền kinh tế gấp 1,8 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,34 triệu đồng/người/năm, gấp 1,72 lần so với năm 2015, tăng 3,44% so với nghị quyết. Giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 đạt 2.367 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 8,85%. Tổng diện tích cây trồng trong năm 2020 là 24.210 ha, tăng 1.670 ha so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 là 5.679 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,63%

Ông Lê Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai trao đổi: “Ngay từ đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện vừa tập trung triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nhất là tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống hạn trên cây trồng. Trong quý I/2020, huyện đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội và những kết quả quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp càng tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân huyện Mang Yang để từ đó tiếp tục nỗ lực, phấn đấu lập những thành tích xuất sắc nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2025, Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mang Yang và 20 năm Ngày thành lập huyện Mang Yang (22/10/2000-22/10/2020)./.

Hà Đức, R’Piên

