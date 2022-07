Gia Lai mở đợt cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên

6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người, bị thương 137 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông dù giảm 2,34% số vụ, giảm 2,36% số người chết, song vẫn tăng 1,48% số người bị thương. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp người chưa đủ tuổi, người chưa có giấy phép lái xe theo quy định vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hiện tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy tốc độ cao diễn ra ở một số địa phương nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn triệt để. Để từng bước khắc phục tình trạng này, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh mở đợt cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên.

Lễ phát động đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên vừa được Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức điểm tại huyện Đak Đoa. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tai nạn giao thông tại huyện Đak Đoa diễn biến phức tạp khi ghi nhận xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 19 người bị thương; trong đó tỷ lệ thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông chiếm 47% trên tổng số vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. Để kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi này, thời gian tới, huyện Đak Đoa sẽ tăng cường công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền thanh thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời cho các thanh thiếu niên ký cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm.

Anh Hiu – Làng Tập, xã Hneng, huyện Đak Đoa nói: “Không được chở 4, chở 3. Không uống rượu bia sau đó đi xe. Tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm, có bằng lái xe”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh – Phó Đội trưởng Phụ trách Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Đoa cho biết: “Các đối tượng thanh thiếu niên mà rú ga, nẹt pô, chạy tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông thì lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an các xã, chính quyền địa phương các xã, các đoàn, hội, tổ chức sẽ tuyên truyền giáo dục cá biệt. Đồng thời đưa các thanh thiếu niên này ra kiểm điểm trước dân”.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đổi mới phương thức tuyên truyền ngay tại cơ sở; đặc biệt chú trọng rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên chưa có giấy phép lái xe để có giải pháp đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe, tham gia giao thông an toàn.

Ông Phan Hữu Hiếu – Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Nắm chắc địa bàn, rà soát các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó ngăn chặn các thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Còn đối với các thanh niên đủ tuổi mà chưa có giấy phép lái xe thì vận động để được đào tạo, cấp giấy phép lái xe để tăng cường kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp chặt chẽ để tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Bình, Minh Trung

Lượt xem: