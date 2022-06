Công an huyện Ia Pa thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Ia Pa luôn nêu cao tinh thần chủ động, tập trung đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và mới đây nhất, việc “phá” thành công vụ án khó, đó là vụ nhân viên bảo vệ rừng bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ tại tiểu khu 1199 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố vào ngày 12/6 một lần nữa khẳng định nỗ lực, quyết tâm của Công an huyện Ia Pa trong việc thực hiện phương châm giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vài ngày sau khi bị đâm trọng thương khi đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ rừng tại khu vực chân núi ở xã Ia Kdăm thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, anh Ksor Suh vẫn chưa hết bàng hoàng và vẫn không tìm ra được manh mối về kẻ phạm tội để cung cấp thông tin cho lực lượng điều tra.

Anh Ksor Suh, Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa nói: “Tôi ngủ ở chòi gần đó đến 1h20 thì bị tê trong người, tôi dậy rờ trong võng tưởng nước lấy đèn pin rọi thì thấy toàn là máu. Tôi kêu anh Nam là tôi bị người ta đâm, anh Nam đã đưa tôi đi bệnh viện Ia Pa để cấp cứu”.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra Công an huyện Ia Pa đã nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra phá án ngay trong đêm. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án khó khi địa điểm xảy ra vụ hành hung ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư, hiện trường không có dấu vết của hung thủ, bản thân nạn nhân cũng không biết hung thủ và cũng không cung cấp được thông tin liên quan. Cùng với đó, việc sàng lọc, khoanh vùng đối tượng phạm tội rất khó bởi địa bàn công tác của nạn nhân rất rộng, trải dài ở nhiều xã có rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Ia Pa và huy động tất cả các lực lượng của đơn vị và công an các xã vào cuộc, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày, toàn bộ 4 đối tượng gây án gồm Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú tại xã Ia Ma Rơn), Siu Hun (SN 2001), Hiao Sin (SN 2006) và Rmah Yu (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) đã bị Công an huyện Ia Pa bắt giữ và tiến hành điều tra mở rộng.

Thiếu tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Mấu chốt để đầu tra thành công vụ án này trước hết là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị. Thứ 2 nữa là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Cái nữa là tinh thần anh em rất đoàn kết. Cái quan trọng nữa là sự cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân. Người dân rất có tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Khi nghe xảy ra vụ việc như thế, người dân đều tự cố gắng ở nhà dò camera, khi có nghi vấn đều báo với đội điều tra. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nữa”.

Việc nhanh chóng phá được vụ án khó trong thời gian ngắn 5 ngày không chỉ đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng để chịu sự xử lý của pháp luật mà còn khẳng định được bản lĩnh, quyết tâm cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an huyện Ia Pa, qua đó, góp phần kịp thời trấn an dư luận, tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Với thành tích xuất sắc này, ngày 21/6 vừa qua, tập thể Công an huyện Ia Pa và 5 cá nhân là cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Ia Pa tặng Giấy khen đột xuất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng và kịp thời cho quyết tâm và nỗ lực của lực lượng Công an huyện trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Trần Việt Dũng, Trưởng Công an huyện Ia Pa cho biết: “Với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao để phá án khi đối tượng manh động, người bị hại không chỉ là nhân dân mà còn là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đến ngày 17/6, Công an huyện đã bắt được hết các đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm những kẻ phạm tội. Phương châm chỉ đạo của Công an huyện là giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bất cứ kẻ phạm tội là ai cũng phải nỗ lực để làm rõ và đưa ra ánh sáng. Thứ hai là phải bồi dưỡng, trau dồi cho cán bộ chiến sỹ nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm theo hướng tinh thông về nghiệp vụ, giỏi cảm hóa thuyết phục các đối tượng, người dân từ bỏ ý định phạm tội”.

Không chỉ ở vụ án này, thời gian qua, Công an huyện Ia Pa đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Cụ thể, trong năm 2021, Công an huyện Ia Pa đã điều tra làm rõ trên 90% vụ án, vụ việc, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90,6%. 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 88,89%, trong đó trọng án đạt 100%. Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương, được chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Mới đây nhất, Công an huyện Ia Pa đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2022../.

Ngô Thanh, Huy Toàn

