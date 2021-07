Kết quả kỳ thi thứ 5

Đáp án Kỳ thi thứ năm.

I- Đáp án Kỳ thi thứ năm.

Câu 1: Đáp án đúng là: a. Ngày 21-6-1925.

Câu 2: Đáp án đúng là: a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu 3: Đáp án đúng là: c. Họp từ ngày 17-6-1924 đến ngày 08-7-1924, tại Mát-xcơ-va.

Câu 4: Đáp án đúng là: a. Số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

Câu 5: Đáp án đúng là: c. Ngày 03-3-1951.

Câu 6: Đáp án đúng là: c. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản công bố năm 1969.

Câu 7: Kỳ thi thứ năm có: 18.912 lượt người tham gia dự thi.

II- Kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ năm:

Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng).

– Đậu Văn Tuấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai.

Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng).

– Hứa Đình Sơn, xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Puih Thíu, 112 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng).

– Nguyễn Thị Dần, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

– Đỗ Minh Thanh, Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Đặng Thị Thuỷ Tiên, Học sinh lớp 11 trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng).

– Hoàng Hải Dương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

– Phạm Thị Nhung, thôn 4, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

– Hứa Văn Sùng, Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Đinh Hinh, Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Trương Thị Lệ Thủy, Văn phòng HĐND – UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

