8 di tích nổi tiếng ẩn chứa những bí mật ít người biết

Mặc dù những di tích này cực kỳ nổi tiếng nhưng chúng lại ẩn chứa những bí mật mà không nhiều người biết đến.

Empire State Building, Mỹ

Trên tầng 103 của tòa nhà Empire State ở New York có một khu quan sát bí mật mà không nhiều người biết đến. Để đến được ban công, bạn phải đi một loạt thang máy và sau đó là một cầu thang rất dốc và hẹp. Đài quan sát không mở cửa cho công chúng, nhưng nhiều người nổi tiếng đã được chụp ảnh ở đó.

Mount Rushmore, Mỹ

Đằng sau phần đầu của bức tượng Abraham Lincoln có một cánh cửa bí mật. Nhà điêu khắc Gutzon Borglum, người đã thiết kế núi Rushmore muốn đài tưởng niệm có thêm phần bia khắc về 9 sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch của ông quá phức tạp và cuối cùng chỉ có thể làm một căn phòng ẩn Hall of Records. Ông qua đời trước khi nó được hoàn thành, nhưng các bản sao của Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền vẫn được trưng bày trong phòng tới ngày nay.

Tháp Eiffel, Pháp

Có một căn hộ và văn phòng bí mật trên đỉnh tháp Eiffel vừa được mở cửa cho du khách. Năm 1889, Gustave Eiffel – kỹ sư của địa danh nổi tiếng này ở Paris đã xây cho mình một căn hộ và văn phòng riêng. Nó đã được khôi phục và trưng bày các mô hình sáp của Gustave, con gái của ông và nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison.

Grand Central Terminal, Mỹ

Nhiều người sẽ không bao giờ biết được rằng Grand Central Terminal đã từng là sân tennis từ những năm 1960. Câu lạc bộ quần vợt Vanderbilt nằm ở các tầng trên của nhà ga và có một sân cỡ lớn, một sân dành cho lứa tuổi thiếu niên và một phòng tập thể dục.

Đài tưởng niệm Lincoln, Mỹ

Tất cả những ai đã đến thăm Đài tưởng niệm Lincoln có thể không phát hiện ra cánh cửa ẩn. Nó dẫn đến một phần kiến trúc ấn tượng khác giống như hang động với các cột bê tông và thậm chí cả nhũ đá.

Tượng nữ thần tự do, Mỹ

Trên thực tế có một căn phòng trong ngọn đuốc của Tượng Nữ thần Tự do, nơi nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố. Một số du khách đã từng được đến thăm căn phòng này cho đến năm 1916 khi các đặc vụ Đức cho nổ tung một bến tàu gần đó. Vụ nổ đã khiến một số mảnh vỡ găm vào cánh tay cầm đuốc của Nữ thần Tự do, khiến cầu thang lên căn phòng ẩn không còn được an toàn.

Disneyland, Mỹ

Disney đã trở thành một điểm đến nổi tiếng của Mỹ trong những năm qua, nhưng nhiều người chưa từng nghe nói về Câu lạc bộ 33. Nhà hàng độc quyền này nằm ẩn sau một cánh cửa không được đánh số ở Quảng trường New Orleans của Disneyland.

Quảng trường Trafalgar, Anh

Chỉ những người có con mắt tinh ý mới chú ý đến đồn cảnh sát Lilliputian nhỏ bé nằm ở quảng trường Trafalgar ở London. Trong những năm 1930, quảng trường Trafalgar là nơi thường diễn ra các cuộc biểu tình, vì vậy cảnh sát đã khoét rỗng một cột đèn ở quảng trường để làm nơi theo dõi đám đông.

