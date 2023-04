10 địa điểm check in Hải Phòng mà bạn rất nên đến một lần trong đời

Hải Phòng đang trở thành “điểm nóng” của hàng ngàn “đôi chân Việt”. Cùng PV Gia đình và Xã hội check in Hải Phòng với 10 địa điểm cực “hot” này nhé.

Top 10 địa điểm check in Hải Phòng cực “hot

Hải Phòng sở hữu rất nhiều địa điểm check in “thần thánh”

Check in Hải Phòng thì sẽ check in ở đâu? Nhiều người vẫn cho rằng thành phố cảng chỉ có Cát Bà và Đồ Sơn. Tuy nhiên, sự thật là thành phố Hải Phòng còn rất nhiều địa điểm chụp ảnh đẹp mà có thể nhiều người chưa biết đến.

Nắm các điểm check in Hải Phòng trong lòng bàn tay bạn chính là cách để khám phá các góc “sống ảo” ở Hải Phòng một cách thành công. Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình hết mình ở Hải Phòng chưa?

Dưới đây, Gia đình & Xã hội sẽ chia sẻ top 10 điểm check in Hải Phòng nổi tiếng nhất hiện nay:

1. Khu sinh thái Cát Bà – điểm check in Hải Phòng

Đảo “ngọc” Cát Bà – tuyệt tác của thiên nhiên

Khu du lịch sinh thái Cát Bà là địa điểm check in Hải Phòng nổi tiếng nhất. Đi du lịch Hải Phòng mà bỏ lỡ Cát Bà thì thật lãng phí.

Đảo “ngọc” Cát Bà nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30km. Nơi đây nổi tiếng là “viên ngọc xanh” của thành phố biển. Cát Bà – Hải Phòng nổi tiếng với làn nước biển trong xanh cực kì đẹp. Ngoài ra, đến đây bạn có thể tắm biển và tổ chức building ngay tại bờ biển nơi này.

Cát Bà – Hải Phòng nổi tiếng với làn nước biển trong xanh cực kì đẹp.

2. Vịnh Lan Hạ – điểm check in Hải Phòng

Vịnh Lan Hạ chính là điểm check in Hải Phòng tuyệt đẹp mà bạn nhất định nên ghé thăm.

Địa điểm Vịnh Lan Hạ được ví như “người bạn hàng xóm” của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Không thua kém vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ có khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Mỗi hòn đảo sở hữu một vẻ đẹp riêng. Đây là điểm đến bạn không nên bỏ lỡ nếu muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất khi “check in Hải Phòng”.

Bên cạnh đó, vịnh Lan Hạ cũng sở hữu những bãi tắm tuy nhỏ nhưng mang vẻ đẹp hoang sơ (Ảnh:St)

Ngoài ra, đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, leo núi, chèo thuyền kayak… Bên cạnh đó, vịnh Lan Hạ cũng sở hữu những bãi tắm tuy nhỏ nhưng mang vẻ đẹp hoang sơ. Dưới bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh, vịnh Lan Hạ chính là điểm check in Hải Phòng tuyệt đẹp mà bạn nhất định nên ghé thăm.

3. Đảo Bạch Long Vĩ – điểm check in Hải Phòng

Đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng (Ảnh:St)

Nằm cách đất liền khoảng 110km, đảo Long Vĩ tuyệt đẹp với những bài triều, bãi biển hoang sơ. Đến đây, bạn không chỉ được hòa mình trong không gian bao la mà còn được hít thở và hòa mình với thiên nhiên nơi này. Điểm check in Hải Phòng đảo Long Vĩ sẽ mang lại cho bạn những góc sống ảo đặc sắc và ấn tượng.

Toàn cảnh Đảo Bạch Long Vĩ tuyệt đẹp (Ảnh:St)

4. Khu du lịch Hòn Dấu – điểm check in Hải Phòng

Ngoài ra, Hải Phòng còn rất nhiều địa điểm chụp ảnh đẹp mà có thể nhiều người chưa biết đến.

Khu du lịch Hòn Dấu hay còn gọi là “Đà Lạt thu nhỏ”. Không khí nơi đây rất mát mẻ, mang cảm giác dễ chịu cho du khách. Đồng thời, đến đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá rừng nguyên sinh trên đảo, ngọn Hải Đăng Hòn Dấu, đền thờ Nam Hải Thần Vương,…

Check in Hải Phòng với “Đà Lạt thu nhỏ”, tại sao không?

5. Tuyệt Tình Cốc – điểm check in Hải Phòng

Tuyệt Tình cốc mang vẻ đẹp nên thơ, hữu tình khiến con người say mê. (Ảnh:St)

Chẳng thua kém Đà Lạt hay Ninh Bình, Hải Phòng cũng sở hữu cho mình một “Tuyệt Tình Cốc” riêng. Tuyệt Tình Cốc tọa lạc tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố không quá xa. Điểm check in Hải Phòng Tuyệt Tình cốc mang vẻ đẹp nên thơ, hữu tình khiến con người say mê.

6. Đê chắn sóng Cát Hải – điểm check in Hải Phòng

Bạn sẽ có cảm giác thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa sóng vỗ mênh mông sau những ổn ào cuộc sống.

Một địa điểm tiếp theo mà Gia đình & Xã hội muốn giới thiệu đến bạn đọc là đê chắn sóng Cát Hải. Đây là điểm check in Hải Phòng cực hot của các bạn trẻ. Ngoài những khối đá hoang sơ, nơi đây mang vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên. Bạn sẽ có cảm giác thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa sóng vỗ mênh mông sau những ổn ào cuộc sống.

7. Nhà hát lớn thành phố – điểm check in Hải Phòng

Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng là một trong ba nhà hát lớn tại Việt Nam. Được lấy cảm hứng từ công trình nhà hát Paris, nhà hát lớn Hải Phòng giống như một góc trời “Tây” được đặt tại Việt Nam. Khoảng không gian rộng lớn ở đây đã trở thành điểm check in Hải Phòng “cực phẩm” lưu giữ dấu chân du khách khi đến đây.

8. Ga Hải Phòng – điểm check in Hải Phòng

Với cảm hứng kiến trúc cổ kính, ấn tượng, bất cứ lúc nào nơi đây cũng mang vẻ đẹp của một vùng trời “Tây”

Đây là điểm check in Hải Phòng mà bạn không thể bỏ lỡ dù chỉ là một nhịp. Với background vintage, một địa điểm mang dấu ấn đặt chân, ga Hải Phòng đã trở thành điểm check in được yêu thích tại thành phố “hoa phượng đỏ”.

Ga Hải Phòng đã trở thành điểm check in được yêu thích tại thành phố “hoa phượng đỏ”. (Ảnh:St)

Với cảm hứng kiến trúc cổ kính, ấn tượng, bất cứ lúc nào nơi đây cũng mang vẻ đẹp của một vùng trời “Tây”. Bên cạnh đó, con đường Lương Khánh Thiện cũng là tụ điểm của các con phố Ẩm Thực của Hải Phòng. Đừng bỏ lỡ địa điểm check in Hải Phòng “so deep” này nhé.

9. Bưu điện trung tâm – điểm check in Hải Phòng

Công trình này được người Pháp xây dựng từ năm 1905. Nơi đây có bố cục giống như hầu hết các công trình kiến trúc được người Pháp xây dựng.

Điểm check in Hải Phòng tiếp theo là bưu điện trung tâm thành phố. Nằm tọa lạc tại con phố Hoàng Văn Thụ và phố Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng, điểm check in này không quá khó tìm. Ngoài ra, nơi đây còn được mệnh danh là điểm check in “công trình trăm tuổi”.

Theo thông tin tìm hiểu trên báo chí, bưu điện trung tâm thành phố Hải Phòng dù đã nhiều lần tu sửa nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính. Bên cạnh đó, công trình này được người Pháp xây dựng từ năm 1905. Nơi đây có bố cục giống như hầu hết các công trình kiến trúc được người Pháp xây dựng. Tòa nhà bưu điện là điểm nhấn cho không gian quy hoạch đô thị của thành phố “cảng”.

Mặc dù đã nhiều lần được tu sửa nhưng tòa nhà vẫn giữ được nét đẹp cổ kính như khi mới được xây dựng. Do đó nơi đây đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh…

10. Cẩu Quay – điểm check in Hải Phòng

Điểm check in cầu Quay Hải Phòng (Ảnh: St)

Địa điểm check in Hải Phòng cuối cùng được đề cập trong bài viết này cầu Quay. Con cầu này bắc qua sông Tam Bạc. Theo đó, cây cầu được thiết kế có nhịp cầu giữa quay ngang 90 độ, dọc theo bờ sông. Sẽ không có bất kì lời nào để miêu tả về vẻ đẹp cây cầu này khi chiều tối bao phủ. Những ánh đèn lung linh, nhiều màu sắc chuyển đổi đã trở thành một “điểm check in cực phẩm” đặc biệt mà ai cũng muốn một lần được ghé qua.

Cầu Hoàng Văn Thụ cũng là điểm check in thú vị của các bạn trẻ (Ảnh:St)

Trên đây là top 10 đia điểm check in Hải Phòng nổi tiếng nhất hiện nay. Nếu đã lên lịch đến khám phá Hải Phòng thì đừng quên note ngay những địa điểm này nhé. Ngoài ra, đừng quên thưởng thức những món ngon nổi tiếng ở con phố “lòng vòng ẩm thực”.

