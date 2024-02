Lê Tuấn Thành và khát vọng sống đẹp

Mùa Xuân – mùa của vạn vật bừng sức sống mới, của cây cối đâm chồi nảy lộc. Còn tuổi trẻ như mùa Xuân đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, mang trong mình nhiệt huyết, lý tưởng sống, những ước mơ, hoài bão. Câu chuyện về Trung úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã H’ra, huyện Mang Yangđã lan tỏa lối sống đẹp từ các dự án thiện nguyện với khát vọng cống hiến vì cộng đồng; đem sức trẻ, tri thức, nhiệt huyết để xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Trung úy Lê Tuấn Thành – Cán bộ Công an xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: Sau khi về công tác tại xã Hra, được sự đồng ý của chính quyền, chỉ huy đơn vị tôi đã triển khai mô hình lớp học tình thương đến cho bà con làng Kret Krot, xã Hra, địa bàn tôi được phân công phụ trách. Mong muốn của tôi khi thành lập lớp học tình thương này là mang đến con chữ cho bà con; vừa kết hợp dạy học, vừa tuyên truyền về chủ trương, chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước để bà con hiểu và không bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch.”

Với mong muốn ấy, cuối tháng 12/2023 mô hình Lớp học tình thương tại làng Kret Krot, xã H’ra được thành lập với khoảng 40 học viên là đồng bào DTTS. Một điều đặc biệt là các học viên của lớp nhiềulứa tuổi và giáo viên đứng lớp là một cán bộ Công an xã Hra, đó chính là Trung úy Lê Tuấn Thành. Đều đặn vào tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, lớp học tình thương trong căn phòng nhỏ mượn tạm của điểm trường Trường Tiểu học xã Hra lại vang lên tiếng đánh vần, đọc bài của các học viên đặc biệt. Ngày đi làm tối đi dạy, công việc tuy vất vả nhưng Trung úy Lê Tuấn Thành luôn nhiệt tình giảng bài, nắn từng con chữ cho học viên với mong muốn bà con nhanh biết cái chữ.

Chị Xen – Làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Mình 45 tuổi, hồi nhỏ không đi học, không biết chữ nên giờ thầy Thành mở lớp thì mình đi học để biết cái chữ. Giờ đi học biết viết tên của mình rồi. Trước đây không biết chữ đi bệnh viện hay đi đây đi đó không biết ký tên của mình giờ thì biết rồi, mình rất vui, mình rất thích đi học.

Ngoài Lớp học tình thương, trước đó Trung úy Lê Tuấn Thành cùng với các cộng sự triển khai các dự án thiện nguyện như: Tuyến đường bình yên, Hành trình xanh, Tủ sách thắp sáng đạo đức. Những kết quả mà các dự thiện nguyện do Trung úy Lê Tuấn Thành triển khai đạt được cho thấy nhiều tâm huyếtcủa anh. Đó là trồng hơn 200.000 cây xanh, tặng 43 tủ sách với hơn 35.000 cuốn sách; trao hàng trăm phần quà cho người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, triển khai được 9 hoạt động vá đường… Bên cạnh đó, anh Thành đã tham gia hiến máu 35 lần, kêu gọi mọi người hiến tặng 300 lọn tóc cho bệnh nhân ung thư…Với tinh thần thiện nguyện, hết lòng phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an, năm 2023 Trung úy Lê Tuấn Thành là cá nhân duy nhất của tỉnh Gia Lai được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” và nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao. Đây chính là động lực để anh Thành tiếp tục cống hiến và thực hiện các dự án thiện nguyện trong tương lai với mong muốn lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện hay đến mọi người.

Trung úy Lê Tuấn Thành – Cán bộ Công an xã H’ra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Tôi luôn nhớ câu nói của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Từ những câu nói của Bác đã truyền cảm hứng cho tôi nên tôi đã triển khai các hoạt động thiện nguyện. Dự định trong năm 2024 thì tôi đang triển khai 2 dự án đó là Dự án Tủ sách thắp sáng đạo đức, và dự an Hành trình xanh. Và tôi sẽ đẩy mạnh việc kêu gọi tình nguyện viên trong các dự án để lan tỏa mạnh hơn nữa. Những tình nguyện viên đó là những hạt giống sẽ truyền động lực lan tỏa cho những bạn trẻ khác. Và dự định mô hình Lớp học tình thương không chỉ dừng lại ở việc xóa mù chữ cho bà con mà chúng tôi còn triển khai tạo mô hình điểm về kinh tế để bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.”

Đại úy Phạm Trần Bình – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận xét: “Những năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn cũng được chúng tôi triển khai với nhiều hoạt động hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, trong đó có Trung úy Lê Tuấn Thành. Ngoài hết lòng, tận tụy với công việc, anh Thành đã tích cực tham gia các dự án thiện nguyện và những thành tích anh đạt được là niềm vinh dự không của riêng anh Thành mà của các tuổi trẻ Công an tỉnh nhà…”

Mùa Xuân mới với nhiều dự định mới, có ích cho cộng đồng và xã hội! Hy vọng với tấm lòng thiện nguyện cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những dự án thiện nguyện của Trung úy Lê Tuấn Thành sẽ gặp hái được những thành công trong năm mới 2024 và tiếp tục lan toả lối sống đẹp, khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Lê Thư – Huy Toàn

