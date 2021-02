Trong khi chúng ta đang được sum vầy bên người thân, gia đình để tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc của Tết Cổ truyền dân tộc thì những người lính biên phòng vẫn luôn vững tay súng nơi biên cương bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết. Chúng ta cùng đến với những người lính biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai để cùng tìm hiểu, sẻ chia những khó khăn, vất vả của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong những ngày Tết.

Ngày Tết, song mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vẫn diễn ra như thường ngày.

Xuân về, những bông hoa rừng đã khoe sắc. Cây rừng thay lá mới với những chồi non xanh biếc. Xen lẫn vào đó là màu áo xanh của những người lính biên phòng vẫn vững tay súng nơi biên cương để bảo vệ từng tấc đất, cột mốc trên tuyến biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thượng úy Rơ Lan Chương, Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai cho biết: “Là người lính biên phòng, bản thân luôn xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt trong những ngày lễ tết phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia để cho bà con Nhân dân được vui Xuân, đón Tết”.

Khi đã khoác lên mình chiếc áo người lính biên phòng, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP đều tự ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong những ngày Tết này, các anh vẫn bám, nắm địa bàn nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng có hành vi xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới để cho Nhân dân vui xuân, đón Tết yên vui, hạnh phúc.

Trung tá Lê Mạnh Lực, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai cho biết: “Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đảm bảo quân số thường trực 24/24, đảm bảo khép kín biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm nhập, rồi xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu”.

Biên giới bình yên, đất nước hòa bình và mùa xuân vui tươi, đầm ấm là tình cảm của những người lính nơi phên dậu Tổ quốc gửi gắm đến Nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trong những ngày Tết này những người lính biên phòng vẫn vững tay súng nơi biên cương để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong những ngày Tết này chúng tôi có cuộc trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr.

PV Đức Hải: Thưa Đại úy Nguyễn Xuân Hùng, thực hiện chỉ đạo của các cấp thì trong những ngày Tết này, Đồn Biên phòng Ia Mơr đã quán triệt và triển khai công tác trực đảm bảo Tết Nguyên đán Tân Sửu như thế nào?

Đại úy Nguyễn Xuân Hùng-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơr, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn chúng tôi đã tổ chức triển khai kế hoạch trực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Cụ thể thì chúng tôi đã cắt cử các tổ, chốt trên biên giới và tại địa bàn xã Ia Mơr để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó thì tổ chức quán triệt, sinh hoạt động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng trong dịp tết đến xuân về này để đảm bảo về quân số, tư tưởng để thực hiện nhiệm vụ.

PV Đức Hải: Thưa đồng chí, trong những ngày Tết này thì trong mỗi người sẽ có những nỗi niềm riêng khi mà không được về đón Tết, xum vầy bên người thân, gia đình thì xin đồng chí chia sẻ về tâm tư, tình cảm của mình lúc này như thế nào?

Chiến sĩ Vi Văn Khánh – Đồn Biên phòng Ia Mơ, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai: Không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả những người ở đây đều đón Tết xa gia đình và cũng cảm thấy buồn. Nhưng chúng tôi xác định, chúng tôi là những người lĩnh biên phòng và cũng được Ban Chỉ huy Đồn quan tâm, giúp đỡ, động viên và chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV Đức Hải: Vâng, thưa Đại úy Nguyễn Xuân Hùng, không được về đón Tết với người thân, gia đình, thông quan đây, đồng chí muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người như thế nào?

Đại úy Nguyễn Xuân Hùng: Nhân dịp Tết đến Xuân về thì qua đây xin gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đến bạn bè, anh em, người thân, gia đình, bố mẹ,vợ con. Chúng tôi ở đây thì cũng gửi lời đến mọi người là chúng tôi vẫn luôn yên tâm tư tưởng công tác và xác định rõ vai trò, trách nhiệm để giữ gìn an ninh chính trị và giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

PV Đức Hải: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của các đồng chí.

Sự cống hiến, đóng góp của những người lính biên phòng thật đáng trân quý. Nhất là hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đảm bảo 100% quân số tại các chốt, trạm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Những lều, tăng được dựng ngay giữa rừng. Trong điều kiện sinh hoạt, ăn ở gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn song gần 1 năm nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai vẫn đảm bảo 100% quân số tại 21 chốt trên tuyến biên giới dài 90 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không kể ngày hay đêm công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa đảm bảo không để bất cứ trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Đại úy Nguyễn Công Tùng – Đội phó Đội phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai cho biết: “Địa bàn, tuyến trọng điểm được chúng tôi xác định là khu vực ngã ba sông Ia Lốp, bên kia sông là tỉnh Đak Lak, bên này là tỉnh Ratanakiri, Campuchia và một bên là của tỉnh Gia Lai; địa hình dài rộng, phức tạp đi lại khó khăn song anh em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và từ ngày 17/3/2020 đến nay chúng tôi ngăn ngừa và không để một trường hợp nào ra, vào trái phép trên địa bàn chúng tôi quản lý”.

Xác định rõ trọng trách là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, gạt đi những tình cảm riêng tư, nỗi nhớ người thân, gia đình, trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, chốt chặn trên tuyến biên giới để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đem đến cho Nhân dân có một cái Tết Cổ truyền của dân tộc an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Thiếu úy Nguyễn Văn Cầm, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai cũng cho biết: “Là người chiến sĩ mang quân hàm xanh thì bản thân tôi luôn nhắc nhở bản thân mình luôn gánh trọng trách trên vai và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho; góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời ngăn chặn dịch Covid-19 từ bên ngoài vào lãnh thổ Việt Nam để mang đến một mùa Xuân yên ấm cho bà con Nhân dân”.

“Mặc dù xa gia đình, người thân song nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ Tổ quốc và chống dịch Covid-19; do đó, chúng tôi an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Và xin gửi lời chúc Xuân mới đến gia đình, bạn bè, người thân và các thủ trưởng”. Đại úy Nguyễn Công Tùng – Đội phó Đội phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai chia sẻ thêm.

Dù trong điều kiện khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vẫn luôn yên tâm, xác định rõ trách nhiệm của một người lính nơi tuyến đầu chống dịch nhằm góp phần phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19./.

Đức Hải, Phi Long

