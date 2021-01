Trải nghiệm du lịch canh nông trên cao nguyên Gia Lai

Được trải nghiệm cuộc sống dân dã nơi miệt vườn và tận tay hái những loại rau, củ, quả tươi ngon là điều mà có lẽ ai cũng thích thú sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Để đáp ứng nhu cầu này của người dân địa phương và du khách, vài năm gần đây, nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng khai thác loại hình du lịch canh nông, qua đó đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong những ngày rảnh rỗi và dịp lễ, Tết.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, đặc biệt là muốn các con có thời gian thư giãn sau những giờ học, chị Trần Bích Vân ở phường Ia Kring, TP. Pleiku đã đưa các con đến vườn dâu tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa để tận tay hái những quả dâu chín đỏ mọng. Theo chị Vân, đây không chỉ là thời gian gia đình cùng vui vẻ bên nhau mà quan trọng hơn là cho các con có những trải nghiệm thực tế đầy bổ ích và thú vị.

Chị Trần Bích Vân – TP. Pleiku vui vẻ nói: “Mình muốn cho tụi nhỏ có những trải nghiệm thực tế, hái những trái dâu cầm trên tay thì rất là hay, gần gũi với thiên nhiên. Mình chọn quả dâu và trực tiếp chọn hái thì rất vui và cảm giác rất tuyệt vời”.

Em Cao Phương Linh – TP. Pleiku bày tỏ: “Con cảm thấy rất vui khi được ba mẹ cho tới đây hái dâu, được tự tay hái những trái dâu thật đẹp. Con cảm thấy rất vui khi được hái những quả dâu ở đây, dâu rất ngon và đẹp”.

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình trồng rau, hoa, quả theo hướng sạch bằng công nghệ cao, tưới tiết kiệm nước. Từ đó từng bước phát triển mô hình du lịch canh nông để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm miệt vườn. Đây cũng là cách hiệu quả để nông dân trực tiếp giới thiệu và bán các sản phẩm do gia đình sản xuất cho người tiêu dùng, đồng thời đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Anh Cao Văn Hành – Xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Khí hậu thời tiết ở Gia Lai có đôi chút phù hợp, cũng muốn phát triển mô hình để phục vụ kinh tế gia đình và người dân, du khách có thể đến đây trải nghiệm hái dâu và các em bé lớn, nhỏ, cấp 1, cấp 2 có thể trải nghiệm hái dâu và xem người nông dân sản xuất như thế nào. Vì không gian ở phố và không gian xanh ở phố thu hẹp nên vào đây các cháu rất thích”.

Tuy phát triển muộn hơn so với tỉnh Lâm Đồng, song vài năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đã từng bước khai thác các thế mạnh của du lịch canh nông nhằm phát triển kinh tế gia đình. Theo các hộ dân, mô hình du lịch này chủ yếu dựa vào sản phẩm do gia đình sản xuất và du khách được tự do tham quan, trải nghiệm miệt vườn cùng nông dân.

Anh Đặng Quang Trung – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết: “Vườn mình làm ở đây đã 12 năm rồi. Khách tới có thể tham quan du lịch và chụp hình hoa. Mình có thể giới thiệu cho khách những loại hoa rất nhiều, năm nào cũng có những loại hoa mới. Khách đến đây tham quan và mua hoa không phải mất một khoảng tiền nào và được miễn phí hoàn toàn”.

Du lịch canh nông đã và đang phát triển với nhiều mô hình phong phú, hấp dẫn trên vùng đất cao nguyên Gia Lai. Qua đây không chỉ giúp du khách trong và ngoài tỉnh có thêm những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ nơi miệt vườn mà còn giúp nông dân có thêm thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm kích cầu du lịch nội địa và thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển với những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách ở mọi lứa tuổi./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

