Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần đón làn sóng đầu tư mới

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Gia Lai triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để đón làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Đó không chỉ là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp mà còn tạo đòn bẩy để thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển. Nhờ vậy trong 5 năm qua, Gia Lai là vùng đất được nhiều nhà đầu tư tìm đến với những cơ chế chính sách thông thoáng, rộng mở, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Cải cách hành chính (CCHC) làm hài lòng người dân và doanh nghiệp

Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp,đây là 1 trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng của tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Trong đó, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 1 ngày so với thời gian quy định là 5 ngày; thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp cũng giảm từ 50% đến 70% so với thời gian quy định. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được nhiều người dân và doanh nghiệp đánh giá cao bởi đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá về CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Bà Thân Thị Xanh-phường Ia Kring, TP.Pleiku nhận xét: “Tôi thấy có rất nhiều cải tiến, thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà, có bàn hướng dẫn rất tận tình. Ở đây bốc số thứ tự, rất hay và văn minh, cần phát huy”.

Ông Huỳnh Kim Việt – TP.Pleiku cho biết: “Có Trung tâm Phục vụ hành chính công này thì tôi thấy thủ tục rất nhanh gọn và cán bộ nhân viên rất thân thiện, vui vẻ; môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp. Mọi người làm ở đây theo thứ tự bốc số, công dân đến đây rất vui vẻ, thoải mái”.

Năm 2020, toàn tỉnh có 56 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 43.700 tỷ đồng và có 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, qua đó nâng tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh lên trên 7.000 doanh nghiệp. Môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, Gia Lai ngày càng trở thành vùng đất hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp đến để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Đỗ Hữu Lương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần B.A.T SmartForest, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đánh giá Gia Lai có nhiều yếu tố tốt và chúng ta còn nhiều dư địa để đầu tư phát triển nhiều ngành nghề, nhất là nông nghiệp, lâm nghiệp, kết hợp với du lịch sinh thái”.

Ông Nguyễn Tuấn Hải-Chủ tịch Alphanam Group cũng cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Gia Lai có rất nhiều tiềm năng để đầu tư trên nhiều lĩnh vực, là địa phương có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tìm đến đầu tư kinh doanh. Chúng tôi đã ký kết và thời gian tới sẽ đầu tư triển khai dự án về bất động sản và nghỉ dưỡng tại Gia Lai; đồng thời khảo sát để triển khai thêm một số dự án trên các lĩnh vực khác trong tương lai”.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số CCHC (PCI) tốt nhất cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các ngành, địa phương và lãnh đạo UBND tỉnh đã xác định những chương trình hành động cụ thể trong công tác CCHC để luôn đồng hành và làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Tại buổi tọa đàm “Kết nối đầu tư vào Gia Lai năm 2020” được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 12/2020, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ niềm hân hoan khi được chào đón các doanh nghiệp đến Gia Lai đầu tư, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời một lần nữa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư tại Gia Lai.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi cam kết khi các doanh nghiệp đến Gia Lai, tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh chóng, triển khai kịp thời các dự án theo đúng tiến độ, nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất”.

Với phương châm doanh nghiệp phát triển thì kinh tế-xã hội của tỉnh cũng phát triển nên các sở, ngành, địa phương trong tỉnh luôn đồng hành và chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả.

Ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở KH&ĐT Gia Lai cho biết: “Công khai, minh bạch các chính sách, tập trung giải quyết vướng mắc khó khăn để nhà đầu tư yên tâm trong triển khai dự án và kết nối giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư làm sao khi nhà đầu tư vào không phải loay hoay giải quyết công việc, giải quyết thủ tục chính chính mà bắt tay vào sản xuất, có sản phẩm để kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Ông Đặng Quang Khanh – PGĐ Sở TT&TT Gia Lai cũng nói: “Việc xây dựng chính quyền điện tử , tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông, Gia Lai cũng nói: “Khi các doanh nghiệp vào đầu tư thì chúng tôi giải quyết các thủ tục một cách nhanh, gọn, đúng luật định, không gây phiền toái cho người dân”.

