Nét đẹp cho chữ ngày Xuân

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua”

Những câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên đã ghi dấu trong lòng bao thế hệ người Việt Nam về hình ảnh thầy Đồ chờ cho chữ ngày Tết đến. Xin chữ, cho chữ là một phong tục truyền thống đã có từ lâu đời. Đây là một nét văn hóa, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Trong những ngày đất trời đang vào xuân này, chúng ta hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp của phong tục truyền thống này qua những bức thư pháp với những nét chữ mềm mại, uyển chuyển.

Giữa không khí trong lành của tiết trời Xuân, “ông đồ trẻ” Đỗ Văn Hưng ngồi lặng lẽ, miệt mài với bút nghiên thả hồn qua từng nét bút, con chữ. Những nét thư pháp viết tay đen nhánh, uốn lượn mềm mại hiện lên trên nền giấy chứa đựng cả tấm lòng và tâm tư của người viết. Bao mùa Xuân đến rồi qua, nét đẹp trong phong tục xin chữ, cho chữ đã có nhiều thay đổi. Không chỉ những người lớn tuổi mới yêu chữ, mới là ông đồ, mà hiện nay rất nhiều bạn trẻ có niềm đam mê cũng tìm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này với lối viết sáng tạo, hiện đại.

Anh Đỗ Văn Hưng- Câu lạc bộ Thư pháp Chữ Việt Gia Lai chia sẻ: “Trong những con chữ sẽ có bộ nét riêng, mỗi người sẽ vận dụng nó theo kiểu cách riêng, nó sẽ mang phong cách của mỗi người khác nhau. Hôm nay mình tặng chữ, thấy mỗi người nhận đều vui khi nhận được chữ. Mình thấy rất hạnh phúc khi người ta nhận được chữ của mình và biết trân trọng nó”.

Người xin chữ luôn tâm niệm cái chữ sẽ mang đến cho họ may mắn, ứng với những mong ước thành tâm, những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an. Đầu xuân năm mới mọi người thường xin những chữ như: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An”… để tặng gia đình, bạn bè hay để treo trong nhà. Từng con chữ được viết ra là cả nghệ thuật thư pháp, thể hiện tâm, ý của người cho chữ. Đó cũng là một minh chứng về truyền thống hiếu học, trân quý giá trị của chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Anh Phạm Quốc Phương- Phường Ia Kring, thành phố Pleiku cho biết: “Mình rất vui vì sáng nay đến đây mình được tặng chữ “Nhẫn”. Mình sẽ về treo ở nhà và sẽ giáo dục cho các con mình về chữ “Nhẫn” và dạy các con về truyền thống hiếu học và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam mình”.

Chị Lê Thị Tính- Phường Ia Kring, thành phố Pleiku cho biết: “Khi được nhận chữ mình thấy những câu có ý nghĩa, hay trong cuộc sống. Năm mới mình cầu chúc cho mọi người sức khỏe, nhà nhà an vui”.

Ngồi lại một phút để lặng ngắm những nét chữ như “phượng múa rồng bay”, trong lòng mỗi người lại thấy nhẹ nhàng, bình thản. Một mùa Xuân đến mang theo những cơ hội mới, ước vọng mới cùng với niềm tin những nét đẹp văn hóa truyền thống sẽ mãi được bảo tồn và phát huy giá trị.

Nhâm Dung, Thanh Sáng

Lượt xem: