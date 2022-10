TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TRÊN KHU VỰC TỈNH GIA LAI 14-10-2022

Tin phát lúc: 09 giờ 00 phút ngày 14/10/2022

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Lượng mưa phổ biến từ 5 – 20mm. Riêng huyện Kon Chro, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, TX An Khê và TX Ayun Pa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 20 – 50mm, có nơi lớn hơn.

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Từ nay 14/10 đến sáng ngày 16/10 tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to, các huyện phía Đông có mưa to đến rất to.

3. Cảnh báo: Mưa lớn ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 16/10.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét: Cấp 1

5. Dự báo tác động của mưa lớn: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các khu vực trũng, lũ quét, sạt lở đất ở các sông suối, sạt lở đất ở nơi đất dốc. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi xung yếu.

