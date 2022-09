TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC TỈNH GIA LAI 28-9-2022

Tin phát lúc 15h30 ngày 28/9/2022.

24h qua: Thời tiết Gia Lai có mưa, mưa vừa. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 – 60.0mm, có nơi trên 70mm (Huyện Ia Grai: Thủy điện Ia Grai 1 71.4; Thủy điện Ia Grai 3 85.0. Huyện K’bang: Dak Rong 2 89.2. Pleiku: Dai KTTV TN 77.0).

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa đông nam hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 (NORU) sau tiếp tục đi sâu vào đất liền. Thời tiết tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới: Các huyện K’Bang, TX.An Khê, Đắk Pơ, Mang Yang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông và TP.Pleiku phổ biến từ 20 – 40mm, có nơi trên 70mm; các huyện còn lại từ 5 – 20mm, có nơi trên 30mm.

Tổng lượng từ 24 đến 48h tới: Các huyện K’Bang, TX.An Khê, Mang Yang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê và TP.Pleiku phổ biến từ 10 – 30mm, có nơi trên 50mm; các huyện còn lại từ 5 – 20mm, có nơi trên 30mm.

Từ 48 đến 72 giờ tới: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1

Lượt xem: