TIN DỰ BÁO MƯA LỚN 31-3-2022

24h qua: Thời tiết Gia Lai có mưa rào nhẹ vài nơi.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng di chuyển vào đất liền, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 31/3 đến ngày 02/4, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới: các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, K’Bang, Kon Chro, TX.An Khê, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, TX.Ayun Pa và TP Pleiku phổ biến từ 10 – 30mm, có nơi trên 50mm.

Tổng lượng từ 24 đến 48h tới: các huyện K’Bang, TX.An Khê, Đăk Pơ, Kon Chro, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện và TX Ayun Pa phổ biến từ 30 – 70mm, có nơi trên 100mm, các huyện còn lại từ 20 – 40mm, có nơi trên 70mm.

Từ 48 đến 72 giờ tới: tỉnh Gia Lai lượng mưa có xu hướng giảm, thời tiết có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Tin phát lúc: 15h30 ngày 30/3/2022.

