Cảnh báo thiên tai khu vực tỉnh Gia Lai 23-9-2021

24 giờ qua: Thời tiết tỉnh Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm, có nơi lớn hơn 50mm như tại Lơ Ku 70.4mm, Nghĩa An 63.8mm, Hồ An Khê 55.2mm, Song An 51.2mm.

Dự báo: Trong 24h tới do ảnh hưởng của rìa Tây Nam đến Nam hoàn lưu cơn bão số 6, nên tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa: các huyện K’Bang, Đăk Pơ, Kông Chro, Tx An Khê, Đắk Đoa, Mang Yang, Ia Grai phổ biến từ 50 – 100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h, các huyện còn lại từ 20 – 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Từ 24 đến 48 giờ tới: Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung bộ nối với cơn bão số 6 đi sâu vào đất liền các tỉnh trung bộ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào, gió mùa Tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông về chiều tối và tối.

Cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

