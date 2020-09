I- Đáp án Kỳ thi thứ tám Câu 1: Đáp án đúng là: b. Ngày 04 – 02 – 2008. Câu 2: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV. Câu 3: Đáp án đúng là: c. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – … Continue reading “Kết quả kỳ 8”

I- Đáp án Kỳ thi thứ tám

Câu 1: Đáp án đúng là: b. Ngày 04 – 02 – 2008.

Câu 2: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần

thứ XIV.

Câu 3: Đáp án đúng là: c. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – 2014 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Câu 4: Đáp án đúng là: a. 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 5: Đáp án đúng là: c. 27 biểu hiện.

Câu 6: Đáp án đúng là: c. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 – 9 – 2019 của

Bộ Chính trị (khóa XII) về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và

chống chạy chức, chạy quyền”.

Câu 7: Kỳ thi thứ tám có 12.681 lượt người tham gia dự thi.

II- Kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ tám:

1. Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng).

– Đinh A Nhuing: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

2. Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng).

– Trương Công Hồ: Hội Cựu binh huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

– Trần Hoàng Khoa: Công an phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

3. Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng).

– Đinh Vưng: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Đinh HMin: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Trần Lâm Nhật: Tổ 1, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4. Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng).

– Ngô Văn Tuấn: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku, tỉnh

Gia Lai.

– Đào Văn Chương: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh

Gia Lai.

– Phạm Thị Thu Hoài: Trường Mầm non Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình.

– Đinh Hương: Hội viên Hội nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

– Đinh Phip: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

